Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Как Украина продвигает "формулу мира" и не заставят ли ее договариваться с Россией

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 19 августа 2023, 19:21

Минув майже рік відтоді, як Україна окреслила своє бачення завершення повномасштабної війни з Росією. "Формула миру" з десяти кроків стала інструментом, яким Київ намагався й намагається схилити на свій бік держави так званого Глобального Півдня — в Азії, Африці та Латинській Америці.

Зустріч у місті Джидда в Саудівській Аравії на початку серпня показала: стратегія Києва працює. Кількість охочих обговорювати "формулу миру" зростає. І серед них з'явився навіть Китай, що чи не найбільше підтримує російський режим в умовах масштабних санкцій.

Але й попереду викликів не менше. Адже досі не існує узгодженого плану імплементації "формули миру"; належить провести переговори з десятками держав, що сумніваються; і, що головне — зміст "формули" навіть в Україні знають далеко не всі.

Про "формулу миру", а також вплив Росії на дискусії щодо неї у подкасті "Світ не sweet" говорили з Ганною Шелест — директоркою програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" та запрошеною старшою експерткою Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.

Реклама:
Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
Как Украина продвигает "формулу мира" и не заставят ли ее договариваться с Россией
19 августа 2023, 19:21 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Бои за Роботино и Урожайное, ЧВК "Эспаньола" под Бахмутом и немецкие TAURUS - главное о войне за неделю
18 августа 2023, 18:54 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
"Дырявые санкции": как западные микросхемы попадают в российские ракеты?
17 августа 2023, 16:08 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
76% беженцев и 82% внутренне перемещенных украинцев намерены вернуться домой - Карен Вайтинг
16 августа 2023, 17:22 — Алина Фролова
"Мы по природе подозреваем государство всегда". Николай Вересень о журнализме, актерской работе и фильме "Вересень"
14 августа 2023, 18:02 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
8 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
180 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
27 эпизодов
Хроніки економіки
32 эпизода
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
20 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
78 эпизодов
Температура — нормальная!
66 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов