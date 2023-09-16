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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Товариш Кім і Путін з ним. Як КНДР допомагає Росії вести війну і що з цим робити

Олег Павлюк — Субота, 16 вересня 2023, 18:05

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин погостював у російського диктатора Владіміра Путіна. Кім похизувався бронепоїздом, на якому приїхав, і сів за штурвал Су (на землі, але фото й без того вийшли непогані). Путін згадав, як Радянський Союз і Корея боролись проти "японських мілітаристів". Ще в соцмережах висміяли перекладача лідера КНДР, який не втримався від лайки, описуючи "дійсність" у Росії.

Та якщо відкинути жарти, то Москва, ймовірно, домовляється із Пхеньяном про постачання артилерійських снарядів — вкрай необхідних їй для ведення війни проти України — й, можливо, іншої зброї. І Північна Корея тут справді може допомогти, адже має значні її запаси.

Візит Кіма в Росію — до речі, його перша закордонна поїздка з 2019 року — стала для подкасту світ не sweet чудовим приводом поговорити про те, як КНДР підтримує Москву та її агресію проти України, а також як, попри десятиліття ізоляції та санкції, їй вдається успішно виготовляти зброю, запускати ракети й розробляти ядерну програму.

Про нюанси політики КНДР говоримо з Наталією Бутирською — експерткою з питань Східної Азії, магістеркою зовнішньої політики.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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