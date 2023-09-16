Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Товарищ Ким и Путин с ним. Как КНДР помогает России вести войну и что с этим делать

Олег Павлюк — Суббота, 16 сентября 2023, 18:05

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин погостював у російського диктатора Владіміра Путіна. Кім похизувався бронепоїздом, на якому приїхав, і сів за штурвал Су (на землі, але фото й без того вийшли непогані). Путін згадав, як Радянський Союз і Корея боролись проти "японських мілітаристів". Ще в соцмережах висміяли перекладача лідера КНДР, який не втримався від лайки, описуючи "дійсність" у Росії.

Та якщо відкинути жарти, то Москва, ймовірно, домовляється із Пхеньяном про постачання артилерійських снарядів — вкрай необхідних їй для ведення війни проти України — й, можливо, іншої зброї. І Північна Корея тут справді може допомогти, адже має значні її запаси.

Візит Кіма в Росію — до речі, його перша закордонна поїздка з 2019 року — стала для подкасту світ не sweet чудовим приводом поговорити про те, як КНДР підтримує Москву та її агресію проти України, а також як, попри десятиліття ізоляції та санкції, їй вдається успішно виготовляти зброю, запускати ракети й розробляти ядерну програму.

Про нюанси політики КНДР говоримо з Наталією Бутирською — експерткою з питань Східної Азії, магістеркою зовнішньої політики.

Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
Товарищ Ким и Путин с ним. Как КНДР помогает России вести войну и что с этим делать
16 сентября 2023, 18:05 — Олег Павлюк
Андреевка освобождена, "бавовна" в Крыму, "Минск" уничтожен и работа РЭБ – главное о войне за неделю
16 сентября 2023, 11:29 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Почему российские элиты продолжают жить в Европе, несмотря на санкции? Подкаст "Сафари"
15 сентября 2023, 16:25 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
"У нас есть план возобновления работы в Крыму после деоккупации": как ритейл адаптировался к большой войне?
14 сентября 2023, 18:10 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
"Вот и стал я смертью, разрушителем миров". Разговор об "Опенгеймере"
12 сентября 2023, 19:40 — Дмитрий Симонов
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
10 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
184 эпизода
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
29 эпизодов
Хроніки економіки
36 эпизодов
УП. Вголос
28 эпизодов
(не)Безпечна Країна
22 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
19 эпизодов
Культура всего
82 эпизода
Температура — нормальная!
67 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов