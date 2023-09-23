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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Кінець Карабаху? Новий поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії

Олег Павлюк — Субота, 23 вересня 2023, 17:18

Багаторічний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією за Нагірний Карабах, схоже, добігає кінця. "Антитерористичні заходи" Баку за одну добу призвели до капітуляції нагірнокарабаських сил; азербайджанський лідер Ільхам Алієв заявив про відновлення територіальної цілісності його держави. Усе це сталось на тлі зусиль Заходу, насамперед Європейського Союзу, укласти мирну угоду між Азербайджаном та Вірменією. І, звісно ж, зменшення рівня впливу Росії на Південному Кавказі — й усе більшого розчарування Єревана у своєму союзнику.

Цей випуск подкасту "Світ не Sweet" — оперативна спроба зрозуміти, що сталось у Нагірному Карабаху за останні кілька днів і як це вплине на Південнокавказький регіон. І допоможе нам у цьому редактор "Європейської правди" Юрій Панченко.

Для тих, кому цікаво більше дізнатись про історію конфлікту в Нагірному Карабаху, радимо нашу попередню розмову, записану в червні.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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