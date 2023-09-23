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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Конец Карабаха? Новый поворот в конфликте Азербайджана и Армении

Олег Павлюк — Суббота, 23 сентября 2023, 17:18

Багаторічний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією за Нагірний Карабах, схоже, добігає кінця. "Антитерористичні заходи" Баку за одну добу призвели до капітуляції нагірнокарабаських сил; азербайджанський лідер Ільхам Алієв заявив про відновлення територіальної цілісності його держави. Усе це сталось на тлі зусиль Заходу, насамперед Європейського Союзу, укласти мирну угоду між Азербайджаном та Вірменією. І, звісно ж, зменшення рівня впливу Росії на Південному Кавказі — й усе більшого розчарування Єревана у своєму союзнику.

Цей випуск подкасту "Світ не Sweet" — оперативна спроба зрозуміти, що сталось у Нагірному Карабаху за останні кілька днів і як це вплине на Південнокавказький регіон. І допоможе нам у цьому редактор "Європейської правди" Юрій Панченко.

Для тих, кому цікаво більше дізнатись про історію конфлікту в Нагірному Карабаху, радимо нашу попередню розмову, записану в червні.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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