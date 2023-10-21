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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Демократія перемогла? Підбиваємо підсумки парламентських виборів у сусідній Польщі

Олена Куренкова, Олег Павлюк — Субота, 21 жовтня 2023, 15:51

15 жовтня Польща обрала новий парламент. І хоча більшу кількість голосів здобула нині керівна партія "Право та справедливість", перемогу святкують опозиційні сили - "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Нова Лівиця".

Схоже, саме вони спільно матимуть більшість у Сеймі (нижній палаті парламенту Польщі), а отже формуватимуть коаліцію. Це означатиме кінець правління "Права та справедливості" після двох каденцій при владі, але чи віддасть вона свою владу так швидко?

Найближчими тижнями стане зрозуміло, за яким сценарієм усе ж розгортатимуться події. Вперше засідання нового складу Сейму має відбутися щонайпізніше через 30 днів після оголошення результатів.

Нинішні вибори побили рекорди явки - голосувати прийшли понад 73% поляків. Які питання найбільше хвилювали поляків і чому, хоча більшість поляків віддали свої голоси за зміни, така значна підтримка ПіС зберігається?

А ще - як ці вибори змінять Польщу і двосторонні відносини з Україною? Розбираємося в тонкощах польської політики із заступником головного редактора Gazeta Wyborcza Романом Імєльським у нашому новому випуску "світ не sweet".

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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Демократія перемогла? Підбиваємо підсумки парламентських виборів у сусідній Польщі
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