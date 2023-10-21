Демократія перемогла? Підбиваємо підсумки парламентських виборів у сусідній Польщі

15 жовтня Польща обрала новий парламент. І хоча більшу кількість голосів здобула нині керівна партія "Право та справедливість", перемогу святкують опозиційні сили - "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Нова Лівиця".

Схоже, саме вони спільно матимуть більшість у Сеймі (нижній палаті парламенту Польщі), а отже формуватимуть коаліцію. Це означатиме кінець правління "Права та справедливості" після двох каденцій при владі, але чи віддасть вона свою владу так швидко?

Найближчими тижнями стане зрозуміло, за яким сценарієм усе ж розгортатимуться події. Вперше засідання нового складу Сейму має відбутися щонайпізніше через 30 днів після оголошення результатів.

Нинішні вибори побили рекорди явки - голосувати прийшли понад 73% поляків. Які питання найбільше хвилювали поляків і чому, хоча більшість поляків віддали свої голоси за зміни, така значна підтримка ПіС зберігається?

А ще - як ці вибори змінять Польщу і двосторонні відносини з Україною? Розбираємося в тонкощах польської політики із заступником головного редактора Gazeta Wyborcza Романом Імєльським у нашому новому випуску "світ не sweet".