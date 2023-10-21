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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Демократия победила? Подводим итоги парламентских выборов в соседней Польше

Алена Куренкова, Олег Павлюк — Суббота, 21 октября 2023, 15:51

15 жовтня Польща обрала новий парламент. І хоча більшу кількість голосів здобула нині керівна партія "Право та справедливість", перемогу святкують опозиційні сили - "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Нова Лівиця".

Схоже, саме вони спільно матимуть більшість у Сеймі (нижній палаті парламенту Польщі), а отже формуватимуть коаліцію. Це означатиме кінець правління "Права та справедливості" після двох каденцій при владі, але чи віддасть вона свою владу так швидко?

Найближчими тижнями стане зрозуміло, за яким сценарієм усе ж розгортатимуться події. Вперше засідання нового складу Сейму має відбутися щонайпізніше через 30 днів після оголошення результатів.

Нинішні вибори побили рекорди явки - голосувати прийшли понад 73% поляків. Які питання найбільше хвилювали поляків і чому, хоча більшість поляків віддали свої голоси за зміни, така значна підтримка ПіС зберігається?

А ще - як ці вибори змінять Польщу і двосторонні відносини з Україною? Розбираємося в тонкощах польської політики із заступником головного редактора Gazeta Wyborcza Романом Імєльським у нашому новому випуску "світ не sweet".

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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