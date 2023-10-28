Особливості, виклики й несподівані союзники України в Латинській Америці

Що ви чули про Латинську Америку за останні місяці? Мабуть, точно натрапляли на заяви президента Бразилії Лули Да Сілви про те, що в повномасштабній російській агресії проти України винні Захід і НАТО. Або що Колумбія не передаватиме Україні зброю "для продовження війни".

Латиноамериканський регіон — це 33 країни, кожна з яких має власні особливості й історію. Так, їх загалом об'єднує бажання дистанціюватись від агресії РФ в Україні. Але й на цьому континенті, попри роки систематичного впливу Росії, не бракує союзників України. Часом — досить несподіваних.

Якою насправді є ставлення Латинської Америки до України та РФ? Чи не перебільшений російський вплив на континенті (й не забуваймо про Китай)? І як Київ нині вибудовує відносини з латиноамериканськими країнами й що варто робити, аби змінити їхню позицію — якщо це взагалі можливо? У подкасті "світ не sweet" говоримо з експерткою програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма" Анастасією Косенко.

Примітка. Розмова записувалась 16 вересня.