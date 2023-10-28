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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Особливості, виклики й несподівані союзники України в Латинській Америці

Олег Павлюк — Субота, 28 жовтня 2023, 18:25

Що ви чули про Латинську Америку за останні місяці? Мабуть, точно натрапляли на заяви президента Бразилії Лули Да Сілви про те, що в повномасштабній російській агресії проти України винні Захід і НАТО. Або що Колумбія не передаватиме Україні зброю "для продовження війни".

Латиноамериканський регіон — це 33 країни, кожна з яких має власні особливості й історію. Так, їх загалом об'єднує бажання дистанціюватись від агресії РФ в Україні. Але й на цьому континенті, попри роки систематичного впливу Росії, не бракує союзників України. Часом — досить несподіваних.

Якою насправді є ставлення Латинської Америки до України та РФ? Чи не перебільшений російський вплив на континенті (й не забуваймо про Китай)? І як Київ нині вибудовує відносини з латиноамериканськими країнами й що варто робити, аби змінити їхню позицію — якщо це взагалі можливо? У подкасті "світ не sweet" говоримо з експерткою програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма" Анастасією Косенко.

Примітка. Розмова записувалась 16 вересня.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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