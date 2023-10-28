Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Особенности, вызовы и неожиданные союзники Украины в Латинской Америке

Олег Павлюк — Суббота, 28 октября 2023, 18:25

Що ви чули про Латинську Америку за останні місяці? Мабуть, точно натрапляли на заяви президента Бразилії Лули Да Сілви про те, що в повномасштабній російській агресії проти України винні Захід і НАТО. Або що Колумбія не передаватиме Україні зброю "для продовження війни".

Латиноамериканський регіон — це 33 країни, кожна з яких має власні особливості й історію. Так, їх загалом об'єднує бажання дистанціюватись від агресії РФ в Україні. Але й на цьому континенті, попри роки систематичного впливу Росії, не бракує союзників України. Часом — досить несподіваних.

Якою насправді є ставлення Латинської Америки до України та РФ? Чи не перебільшений російський вплив на континенті (й не забуваймо про Китай)? І як Київ нині вибудовує відносини з латиноамериканськими країнами й що варто робити, аби змінити їхню позицію — якщо це взагалі можливо? У подкасті "світ не sweet" говоримо з експерткою програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма" Анастасією Косенко.

Примітка. Розмова записувалась 16 вересня.

Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
Особенности, вызовы и неожиданные союзники Украины в Латинской Америке
28 октября 2023, 18:25 — Олег Павлюк
Военная зима 2.0: готова ли Украина? Говорим с главой энергетического комитета Рады Андреем Герусом
26 октября 2023, 18:50 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Экокожа, стройматериалы и препараты от смертельных болезней: достаточно ли мы знаем о мире грибов
24 октября 2023, 18:33 — Дмитрий Симонов
24.02: Реконструкция. Эпизод 4. Российское вторжение: фронты, люди и города
24 октября 2023, 13:47 — Роман Романюк, Федор Попадюк
"Основным двигателем российского отношения к Крыму был страх". Памяти Олексы Гайворонского
23 октября 2023, 17:01 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
13 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
189 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
35 эпизодов
Хроніки економіки
42 эпизода
УП. Вголос
33 эпизода
(не)Безпечна Країна
27 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
70 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов