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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Антизахідний поворот Грузії. Чи справді в країні повторюється український Майдан?

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Понеділок, 27 травня 2024, 16:10

Після невдалої спроби минулого року керівна партія "Грузинська мрія" вирішила таки добитись ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" - аналогу російського закону про "іноагентів", як його охрестили критики. На офіційне Тбілісі тиснуть чи не всі західні партнери й вулиця – таких масових протестів у грузинській столиці не було давно. Але "Грузинська мрія", схоже, таки добилась свого, і вже в найближчі дні закон набуде чинності.

Для багатьох коментаторів – серед яких і гість нашого сьогоднішнього подкасту, редактор "Європейської правди" Юрій Панченко – події у Тбілісі нагадали українську Революцію Гідності, яка призвела до повалення влади Януковича. Але чи справді на це ж варто очікувати у Грузії? Яка в нинішніх подіях роль Росії та чи здатні США та Європейський Союз зупинити антизахідний розворот Тбілісі? Про все це – в нинішньому випуску подкасту "світ не sweet".

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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