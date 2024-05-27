Антизападный поворот Грузии. Действительно ли в стране повторяется украинский Майдан?

Після невдалої спроби минулого року керівна партія "Грузинська мрія" вирішила таки добитись ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" - аналогу російського закону про "іноагентів", як його охрестили критики. На офіційне Тбілісі тиснуть чи не всі західні партнери й вулиця – таких масових протестів у грузинській столиці не було давно. Але "Грузинська мрія", схоже, таки добилась свого, і вже в найближчі дні закон набуде чинності.

Для багатьох коментаторів – серед яких і гість нашого сьогоднішнього подкасту, редактор "Європейської правди" Юрій Панченко – події у Тбілісі нагадали українську Революцію Гідності, яка призвела до повалення влади Януковича. Але чи справді на це ж варто очікувати у Грузії? Яка в нинішніх подіях роль Росії та чи здатні США та Європейський Союз зупинити антизахідний розворот Тбілісі? Про все це – в нинішньому випуску подкасту "світ не sweet".