Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Антизападный поворот Грузии. Действительно ли в стране повторяется украинский Майдан?

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Понедельник, 27 мая 2024, 16:10

Після невдалої спроби минулого року керівна партія "Грузинська мрія" вирішила таки добитись ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" - аналогу російського закону про "іноагентів", як його охрестили критики. На офіційне Тбілісі тиснуть чи не всі західні партнери й вулиця – таких масових протестів у грузинській столиці не було давно. Але "Грузинська мрія", схоже, таки добилась свого, і вже в найближчі дні закон набуде чинності.

Для багатьох коментаторів – серед яких і гість нашого сьогоднішнього подкасту, редактор "Європейської правди" Юрій Панченко – події у Тбілісі нагадали українську Революцію Гідності, яка призвела до повалення влади Януковича. Але чи справді на це ж варто очікувати у Грузії? Яка в нинішніх подіях роль Росії та чи здатні США та Європейський Союз зупинити антизахідний розворот Тбілісі? Про все це – в нинішньому випуску подкасту "світ не sweet".

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
Как подготовиться к армии физически и не навредить себе
28 мая 2024, 17:03 — Наталья Бушковская
Антизападный поворот Грузии. Действительно ли в стране повторяется украинский Майдан?
27 мая 2024, 16:10 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Как изменился Зеленский в кресле президента?
25 мая 2024, 16:23 — Роман Романюк, Роман Кравец
"Звездные войны" в Крыму, зачистка генералов в армии РФ и "грады" на Sea Baby – главное о войне за неделю
24 мая 2024, 21:03 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Инвестиции в недвижимость от 4 тысяч гривен. Как работают REIT-фонды?
23 мая 2024, 16:03 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
4 эпизода
УП-2
7 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
14 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
218 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
60 эпизодов
Хроніки економіки
70 эпизодов
УП. Вголос
52 эпизода
(не)Безпечна Країна
43 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
84 эпизода
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов