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Сафарі

Як знайти та заарештувати яхту російського олігарха? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"

Михайло Ткач, Федір Попадюк — Понеділок, 23 січня 2023, 17:42

Повномасштабна війна з Росією триває вже 11 місяців. Відкритий акт агресії до незалежної держави, окупація українських міст, воєнні злочини та ракетні обстріли змусили весь світ не просто засудити та висловити занепокоєння, а накласти на Російську Федерацію серйозні санкції. Як на представників російської влади, так і на представників російського великого бізнесу. 

Але попри санкційні списки, блокування активів, арешти нерухомого та рухомого майна, найбагатші росіяни продовжують володіти елітною нерухомістю у Європі і вільно відвідувати елітні європейські курорти. Так само найбагатші росіяни і далі володіють своїми яхтами та літаками, які можна знайти у Туреччині чи Об'єднаних Арабських Еміратах. 

У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкиданні по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федор Попадюк.

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Сафарі

"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

Як знайти та заарештувати яхту російського олігарха? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"
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