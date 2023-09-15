Чому російські еліти продовжують жити у Європі попри санкції? Подкаст "Сафарі"
— П'ятниця, 15 вересня 2023, 16:25
У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.
У останньому епізоді подкасту ми підбиваємо підсумки сезону, згадуємо російських олігархів та їхні активи у Європі та обговорюємо слабку санкційну політику ЄС, яка дозволяє обходити санкції.
Слухайте подкаст «Сафарі» на зручній платформі:
Сафарі
"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.