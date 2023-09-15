Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Сафарі

Чому російські еліти продовжують жити у Європі попри санкції? Подкаст "Сафарі"

Михайло Ткач, Федір Попадюк — П'ятниця, 15 вересня 2023, 16:25

У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У останньому епізоді подкасту ми підбиваємо підсумки сезону, згадуємо російських олігархів та їхні активи у Європі та обговорюємо слабку санкційну політику ЄС, яка дозволяє обходити санкції.

Слухайте подкаст «Сафарі» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Реклама:

Сафарі

"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

Реклама:
Чому російські еліти продовжують жити у Європі попри санкції? Подкаст "Сафарі"
15 вересня 2023, 16:25 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
"У нас є план відновлення роботи у Криму після деокупації": як ритейл адаптувався до великої війни?
14 вересня 2023, 18:10 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
«Ось і став я смертю, руйнівником світів». Розмова про «Опенгеймера»
12 вересня 2023, 19:40 — Дмитро Сімонов
“Українські козаки - справжні нащадки монголів”. Що нам відкриває “Таємна історія монголів”?
11 вересня 2023, 18:19 — Костянтин Дорошенко
«Держава бачить тебе тільки тоді, коли сам про себе нагадаєш». З якими бюрократичними викликами стикаються військові з інвалідністю?
10 вересня 2023, 12:52 — Рустем Халілов
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
10 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
184 епізоди
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
36 епізодів
УП. Вголос
28 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
82 епізоди
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів