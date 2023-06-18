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Сафарі

Чим володіють російські еліти в Іспанії? Розповідаємо про маєток колишньої дружини Путіна та не тільки

Михайло Ткач, Федір Попадюк — Неділя, 18 червня 2023, 21:51

У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У новому епізоді подкасту мова піде про Іспанію та нерухомість, якою володіють російські еліти. Так, наприклад, колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила має маєток у містечку Бенітачель, що в провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Про те, як "Українська правда" шукала цей та інші маєтки – розповідаємо у подкасті. 

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Сафарі

"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

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Чим володіють російські еліти в Іспанії? Розповідаємо про маєток колишньої дружини Путіна та не тільки
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