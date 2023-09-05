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Сафарі

Як російські еліти перетворили Лондон на Лондонград? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"

Михайло Ткач, Федір Попадюк — Вівторок, 5 вересня 2023, 21:18

У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У новому епізоді подкасту мова піде про Лондон — місто, яке дуже давно облюбували російські еліти. Ми поговоримо про те, як Михайло Ткач шукав і знайшов власника "Альфа-Груп" Міхаіла Фрідмана, а також інших відомих росіян на Туманному Альбіоні.

Слухайте подкаст «Сафарі» на зручній платформі:
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Сафарі

"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

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Як російські еліти перетворили Лондон на Лондонград? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"
5 вересня 2023, 21:18 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
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