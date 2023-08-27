Чому п’ятизіркові готелі підсанкційних російських олігархів продовжують працювати у Європі? Подкаст «Сафарі»
У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.
У новому епізоді подкасту мова піде про те, як у Франції та Італії відновлюють свою роботу п'ятизіркові готелі кремлівських олігархів, незважаючи на санкції, а також про те, як ці готелі успішно переписуються на менеджерів.
Сафарі
"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.