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Головна обсерваторія

Що вони роблять з нашим домом? Хто і як знищує українську природу під час війни

Дмитро Сімонов — Вівторок, 23 травня 2023, 20:40

Війна – це справжня катастрофа для природи. Вона проявляється у спалених лісах, забруднених на багато років ґрунтах, окупованих заповідниках і так далі. Це багато мільярдів доларів економічних збитків, які допомагають осягнути масштаби шкоди тим, кого доля природи хвилює не надто сильно.

Це з одного боку.

А з іншого – війна нарешті змусила звернути увагу на нашу природу. Ще б пак, адже злочини проти неї зайвий раз доводять, що від росіян годі чекати чогось не те що хорошого, але й нормального. Росіяни вони і є росіяни.

Але річ у тім, що проблеми в української природи були задовго до початку війни. А їхньою безпосередньою причиною були аж ніяк не росіяни, а наші українські громадяни. Це вони розорювали останні ділянки дикого степу, вирубували праліси, осушували болота заради видобутку бурштину та й, зрештою, банально залишали після себе купи сміття на березі річки чи на лісовій галявині.

У багатьох випадках вони робили і продовжують роботи це, буцімто заради благої мети – розвитку туризму, створення робочих місць та економічного зростання.

Це наштовхує на неприємну думку, що принаймні деякі українці у своєму ставленні до довкілля не надто відрізняються від росіян.

Зокрема про це ми й поговорили у черговому випуску "Головної обсерваторії" з Олексієм Василюком – природоохоронцем та головою ГО "Українська природоохоронна група".

Крім того, із випуску можна дізнатися про те,

- які наслідки війни для заповідників та національних парків, що були окуповані або опинилися в зоні бойових дій;

- що буде після нашої перемоги з природними територіями, які постраждали через бойові дії;

- чому російські поля після війни на деякий час можуть стати українськими;

- що означає новий термін WarWilding.

Слухайте подкаст «Головна обсерваторія» на зручній платформі:
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Головна обсерваторія

"Головна обсерваторія" – це науково-популярний подкаст. 

В ньому ми говоримо, про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо. 

Розповідаємо про те, яким чином люди дізнаються про те, як влаштований світ. Такі люди  – астрономи, генетики, екологи, археологи та інші є гостями нашої "обсерваторії" і нашими провідниками у світ науки.

Ми також говоримо про те, навіщо нам знати, як влаштований світ. 

Чесна відповідь на це питання полягає в тому, що це неймовірно цікаво – розбиратися, як "все це працює". Але іноді ще й дуже корисно, адже наука – це не лише пригода, але й велика сила. 

Автор та ведучий подкасту – Дмитро Сімонов. Він не біолог, не фізики, не хімік і не астроном. Він науковий журналіст, який разом із вами дуже хоче розібратися в тому, як же все це навкруги влаштовано, як його можна змінити або "полагодити", а коли краще просто спостерігати, але не чіпати руками.  

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
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10 епізодів
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