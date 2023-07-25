Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Головна обсерваторія

Тут знову буде степ. Навіщо природоохоронець з Донеччини віддав свій земельний пай дикій природі

Дмитро Сімонов — Вівторок, 25 липня 2023, 19:19

Кілька років тому природоохоронець Олексій Бурковський розпочав небачений і, на перший погляд, дивний експеримент. Він вирішив, що на його земельному паї у Покровському районі на Донеччині віднині має рости не пшениця, кукурудза чи соняшник, а звичайнісінькі степові трави. Серед іншого це означає, що він вже не буде отримувати щороку плату від фермера, який орендував цю землю. А натомість допомагатиме колишньому полю зарости дикими травами і займатиметься нескінченною тяганиною з паперами. Бо подібні експерименти просто не передбачені законом. Але вони дуже потрібні.

Причина дуже проста − в Україні майже не лишилося диких степів. За найбільш оптимістичними оцінками − лише 4% від тих, що були в нашому історичному минулому. Це "Асканія-Нова" та ще кілька заповідників чи заказників, а також схили балок, куди не дісталася сільськогосподарська техніка.

Втрата степів − це зворотній бік нашого "великого аграрного успіху". Так, Україна справді є одним із найбільших у світі постачальників сільськогосподарської продукції. Але проблема в тому, що корови, які дають рекордні надої, ніколи не живуть довго. Багато наших чорноземів виснажені, відбуваються процеси опустелювання, а про дику природу вже майже ніхто не згадує.

В цьому епізоді "Головної обсерваторії" ми поговорили з Олексієм Бурковським про те,

Реклама:
  • чи може "повернення степу" нашкодити нашому аграрному сектору та продовольчій безпеці;
  • як рухається його експеримент неподалік від лінії бойових дій;
  • хто фінансує його діяльність;
  • кого він очікує побачити головним послідовником своєї роботи;

а також про багато іншого.

Прочитати додатково про Олексія Бурковського та його діяльність можна в матеріалі Олени Струк "Десь під Донецьком. Навіщо в 60 км від війни людина вирощує дике поле".

Слухайте подкаст «Головна обсерваторія» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Головна обсерваторія

"Головна обсерваторія" – це науково-популярний подкаст. 

В ньому ми говоримо, про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо. 

Розповідаємо про те, яким чином люди дізнаються про те, як влаштований світ. Такі люди  – астрономи, генетики, екологи, археологи та інші є гостями нашої "обсерваторії" і нашими провідниками у світ науки.

Ми також говоримо про те, навіщо нам знати, як влаштований світ. 

Чесна відповідь на це питання полягає в тому, що це неймовірно цікаво – розбиратися, як "все це працює". Але іноді ще й дуже корисно, адже наука – це не лише пригода, але й велика сила. 

Автор та ведучий подкасту – Дмитро Сімонов. Він не біолог, не фізики, не хімік і не астроном. Він науковий журналіст, який разом із вами дуже хоче розібратися в тому, як же все це навкруги влаштовано, як його можна змінити або "полагодити", а коли краще просто спостерігати, але не чіпати руками.  

Реклама:
Тут знову буде степ. Навіщо природоохоронець з Донеччини віддав свій земельний пай дикій природі
25 липня 2023, 19:19 — Дмитро Сімонов
Чому так важко перейти з “да” на “так”? “Тренди твіттера” - трагікомедія на тлі реальності війни
24 липня 2023, 17:55 — Костянтин Дорошенко
Як війна змінила ринок пального і що буде з цінами найближчим часом?
20 липня 2023, 16:07 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Пітер Померанцев: "Зацикленість Росії на маніпуляції інформацією — одночасно її сила та слабкість"
19 липня 2023, 21:25 — Аліна Фролова
Як потрібно ставитись до Угорщини і що таке "танець павича" від Орбана
18 липня 2023, 17:45 — Олег Павлюк
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
28 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
17 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів