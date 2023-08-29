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Головна обсерваторія

Польотна зона. Як війна впливає на птахів та чому сьогодні їх слід охороняти більше

Дмитро Сімонов — Вівторок, 29 серпня 2023, 17:41

Коли на самому початку повномасштабної війни орнітологиня Наталя Атамась вирішила їхати з п'ятирічним сином з Києва на Рівенщину, одним із головних аргументів була безпека. На перший погляд безпосередня близькість до недружньої Білорусі свідчить про протилежне. Але тамтешні болота абсолютно непрохідні для важкої техніки, а відтак, захищають українську територію краще за будь-які стіни чи паркани.

Осушені болота – це вигода для невеликої групи людей і маса проблем для решти. Сухі торф'яники чудово горять і погано гасяться. Без боліт немає кому живити водою річки. А крім того, разом із болотами гинуть всі їхні мешканці – рослини і тварини, які втрачають свою домівку і в жодній іншій жити не можуть.

Наталя каже, що їй та її колегам-науковцям і природоохоронцям дуже складно пояснити іншим людям, що якщо ми справді хочемо зберегти червонокнижного бекаса та інших рідкісних птахів, які гніздують на болотах, нам треба в першу чергу охороняти самі болота. Тому, може краще трішки схитрувати і сказати людям, що болота в першу чергу потрібні нам для захисту державних кордонів? Тоді збереження птахів та інших тварин і рослин буде "приємним побічним продуктом" збереження боліт.

В новому епізоді "Головної обсерваторії" на "Українській правді" з Наталею Атамась ми також говоримо:

  • як війна впливає на птахів (спойлер: Наталя не знає, бо вона науковиця, а не ворожка, "лідерка думок" чи ще хтось, хто має прості відповіді на всі складні питання);
  • як пінгвіни на Фолклендських островах виграли від однойменної війни;
  • чому в наших лісах нам не потрібні "закордонні" види дерев – робінія, червоний дуб та інші, які так активно висаджують лісгоспи;
  • чому птахів та інших тварин складно побачити на військових полігонах (правильна відповідь: бо більшість людей не можуть туди потрапити, а якби потрапили, то пересвідчилися, що природа почувається там дуже непогано);
  • про яку сферу пташиного життя буде розповідати чергова (вже третя) науково-популярна книга Наталі.
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Головна обсерваторія

"Головна обсерваторія" – це науково-популярний подкаст. 

В ньому ми говоримо, про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо. 

Розповідаємо про те, яким чином люди дізнаються про те, як влаштований світ. Такі люди  – астрономи, генетики, екологи, археологи та інші є гостями нашої "обсерваторії" і нашими провідниками у світ науки.

Ми також говоримо про те, навіщо нам знати, як влаштований світ. 

Чесна відповідь на це питання полягає в тому, що це неймовірно цікаво – розбиратися, як "все це працює". Але іноді ще й дуже корисно, адже наука – це не лише пригода, але й велика сила. 

Автор та ведучий подкасту – Дмитро Сімонов. Він не біолог, не фізики, не хімік і не астроном. Він науковий журналіст, який разом із вами дуже хоче розібратися в тому, як же все це навкруги влаштовано, як його можна змінити або "полагодити", а коли краще просто спостерігати, але не чіпати руками.  

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Польотна зона. Як війна впливає на птахів та чому сьогодні їх слід охороняти більше
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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
9 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
182 епізоди
Сафарі
10 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
33 епізоди
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
21 епізод
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
80 епізодів
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
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11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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