Від власників до опікунів – як змінюється наше ставлення до собак? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"

Чи живе з вами собака? Можливо, поки ні, але ви мрієте почати турбуватись про якогось пухнастого чотирилапого кудланя, який буде завжди дивитись на вас радісними очима, коли ви повертаєтесь додому? Якщо відповідь принаймні на одне з цих двох питань – "так", то цей подкаст саме для вас.

"Лапи, вуха, хвіст" – це подкаст про собак і для собак, який Українська правда робить разом з компанією "Kormotech".

У ньому ми хочемо розповісти про те, як так вийшло, що собаки стали нашими друзями, як ми прямо зараз перетворюємося з власників собак на їхніх опікунів. А також про те, що треба знати про собак та догляд за ними, щоб ваше спільне життя було комфортним, а також про те, з чим стикаються собаки в умовах війни, та як їм можна допомогти.

У першому епізоді подкасту ми хочемо розповісти про те, як так сталося, що собаки з’явилися у нашому житті, як вовк перетворився на собаку і завдяки яким змінам у фізіології та поведінці, як людство змінювало своє ставлення до собак та як українці піклувались про собак під час початку повномасштабного вторгнення. А також про те, як ми перестаємо бути власниками собак та стаємо їхніми опікунами.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника корму для тварин.

Над подкастом працювали:

Голос: Наталка Бушковська, Дмитро Волковинський

Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський

Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук

Частину звукового оформлення подкасту виготовлено за допомогою технологій голосового синтезу.



