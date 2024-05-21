Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Лапи, вуха, хвіст

Як побудувати стосунки з собакою, а не просто навчити командам? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"

Наталія Бушковська — Вівторок, 21 травня 2024, 15:26

Для того, щоб комфортно жити у соціумі та бути комфортними для соціуму, собаки, так само як і люди, потребують виховання. На жаль, доволі поширеною є історія, коли люди або не виховують своїх собак, або роблять це не зовсім правильно (часто, завдаючи фізичного та емоційного насильства) і потім думають, що у поганій поведінці винний собака.

Якщо у попередньому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" ми готували потенційних пет-перентів до дуже важливого рішення, то у цьому епізоді ми сфокусуємося на тому, що ж робити з собакою, коли він вже з вами живе, окрім того, щоб просто його любити.

Ми розповімо про виховання собак та про те, чому воно не зводиться до фрази "дай лапу", про спеціалістів, до яких треба звертатися та про ситуації, коли кінолога не достатньо. Про харчування та про те, чому собаці не дуже підходить зварена вами рисова каша з курячою печінкою. А також про медичні процедури, вакцини та обробки, без яких вашому песику буде не дуже комфортно жити.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.

Над подкастом працювали:

Голос: Наталка Бушковська

Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський

Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук

Частину звукового оформлення подкасту виготовлено за допомогою технологій голосового синтезу.

Слухайте подкаст "Лапи, вуха, хвіст" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify MegogoMegogo SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTubeRSSRSS

Реклама:

Лапи, вуха, хвіст

"Лапи, вуха, хвіст" – це подкаст про собак і для собак, який Українська правда робить разом з компанією "Kormotech".
Чому для собак, бо собаки не зможуть його послухати? Тому що саме від людей і їхнього ставлення до тварин, залежало й залежить, наскільки добре себе почуватимуть наші чотирилапі друзі.
У цьому невеликому подкасті ми хочемо розповісти про те, як так вийшло, що собаки стали нашими друзями, як ми прямо зараз перетворюємося з власників собак на їхніх опікунів. А також про те, що треба знати про собак та догляд за ними, щоб ваше спільне життя було комфортне, а також про те, з чим стикаються собаки в умовах війни, та як їм можна допомогти.
Обов’язково підпишіться на подкаст "Лапи, вуха, хвіст" на всіх платформах та поділіться ним з вашими близькими, які також люблять собак.

Реклама:
Як побудувати стосунки з собакою, а не просто навчити командам? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"
21 травня 2024, 15:26 — Наталія Бушковська
Трампа не посадять. То навіщо його судити?
20 травня 2024, 16:03 — Олег Павлюк
Про що Блінкен та Зеленський говорили тет-а-тет
18 травня 2024, 12:46 — Роман Романюк, Роман Кравець
"Довга рука" українського війська. Історія успіхів дрона-камікадзе, в який ніхто не вірив. Аудіоверсія
18 травня 2024, 12:09 — Роман Романюк
Рекордна атака БПЛА, знищення МіГ-31 на Бельбеку та наступ РФ на Харківщині – головне про війну за тиждень
17 травня 2024, 23:31 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
4 епізоди
УП-2
6 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
14 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
218 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
59 епізодів
Хроніки економіки
69 епізодів
УП. Вголос
52 епізоди
(не)Безпечна Країна
42 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
83 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів