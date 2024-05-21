Як побудувати стосунки з собакою, а не просто навчити командам? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"

Для того, щоб комфортно жити у соціумі та бути комфортними для соціуму, собаки, так само як і люди, потребують виховання. На жаль, доволі поширеною є історія, коли люди або не виховують своїх собак, або роблять це не зовсім правильно (часто, завдаючи фізичного та емоційного насильства) і потім думають, що у поганій поведінці винний собака.

Якщо у попередньому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" ми готували потенційних пет-перентів до дуже важливого рішення, то у цьому епізоді ми сфокусуємося на тому, що ж робити з собакою, коли він вже з вами живе, окрім того, щоб просто його любити.

Ми розповімо про виховання собак та про те, чому воно не зводиться до фрази "дай лапу", про спеціалістів, до яких треба звертатися та про ситуації, коли кінолога не достатньо. Про харчування та про те, чому собаці не дуже підходить зварена вами рисова каша з курячою печінкою. А також про медичні процедури, вакцини та обробки, без яких вашому песику буде не дуже комфортно жити.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.

Над подкастом працювали:

Голос: Наталка Бушковська

Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський

Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук

Частину звукового оформлення подкасту виготовлено за допомогою технологій голосового синтезу.