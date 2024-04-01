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Лапи, вуха, хвіст

Що треба знати про собаку, перш ніж його заводити? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"

Наталія Бушковська — Понеділок, 1 квітня 2024, 14:42

"Я хочу собаку!" — думка, з якою ви можете прокинутись одного разу і більше ніколи її не позбутися. Наше бажання завести собаку дуже часто ірраціональне, і в першу чергу ми думаємо про те, як нам буде добре з собакою. Про те, що з собаками буває складно, що собака потребує багато відповідальності та інколи грошей — ми намагаємось зайвий раз не згадувати.

У другому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" який "Українська правда" робить разом з компанією "Kormotech", ми хочемо підготувати майбутніх пет-перентів до такого відповідального кроку, як життя з собакою.

У цьому епізоді ми розповімо про те, кому підходить собака, а кому не дуже, про які моменти потрібно пам’ятати перш ніж заводити собаку, розповімо про породи собак і різні характери, про те, чим метиси краще, ніж породисті собаки, про те, як правильно взяти собаку з притулку та про адопцію.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.

Над подкастом працювали:

Голоси: Наталка Бушковська, Віра та Михайло Бушковські, Дмитро Волковинський

Гавкіт: собака Лілу

Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський

Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук

Частину звукового оформлення подкасту виготовлено за допомогою технологій голосового синтезу.

Слухайте подкаст "Лапи, вуха, хвіст" на зручній платформі:
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Лапи, вуха, хвіст

"Лапи, вуха, хвіст" – це подкаст про собак і для собак, який Українська правда робить разом з компанією "Kormotech".
Чому для собак, бо собаки не зможуть його послухати? Тому що саме від людей і їхнього ставлення до тварин, залежало й залежить, наскільки добре себе почуватимуть наші чотирилапі друзі.
У цьому невеликому подкасті ми хочемо розповісти про те, як так вийшло, що собаки стали нашими друзями, як ми прямо зараз перетворюємося з власників собак на їхніх опікунів. А також про те, що треба знати про собак та догляд за ними, щоб ваше спільне життя було комфортне, а також про те, з чим стикаються собаки в умовах війни, та як їм можна допомогти.
Обов’язково підпишіться на подкаст "Лапи, вуха, хвіст" на всіх платформах та поділіться ним з вашими близькими, які також люблять собак.

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Що треба знати про собаку, перш ніж його заводити? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"
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Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
3 епізоди
Головна обсерваторія
23 епізоди
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
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