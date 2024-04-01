Що треба знати про собаку, перш ніж його заводити? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"

"Я хочу собаку!" — думка, з якою ви можете прокинутись одного разу і більше ніколи її не позбутися. Наше бажання завести собаку дуже часто ірраціональне, і в першу чергу ми думаємо про те, як нам буде добре з собакою. Про те, що з собаками буває складно, що собака потребує багато відповідальності та інколи грошей — ми намагаємось зайвий раз не згадувати.

У другому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" який "Українська правда" робить разом з компанією "Kormotech", ми хочемо підготувати майбутніх пет-перентів до такого відповідального кроку, як життя з собакою.

У цьому епізоді ми розповімо про те, кому підходить собака, а кому не дуже, про які моменти потрібно пам’ятати перш ніж заводити собаку, розповімо про породи собак і різні характери, про те, чим метиси краще, ніж породисті собаки, про те, як правильно взяти собаку з притулку та про адопцію.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.

Над подкастом працювали:

Голоси: Наталка Бушковська, Віра та Михайло Бушковські, Дмитро Волковинський

Гавкіт: собака Лілу

Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський

Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук

Частину звукового оформлення подкасту виготовлено за допомогою технологій голосового синтезу.