Що треба знати про собаку, перш ніж його заводити? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"
"Я хочу собаку!" — думка, з якою ви можете прокинутись одного разу і більше ніколи її не позбутися. Наше бажання завести собаку дуже часто ірраціональне, і в першу чергу ми думаємо про те, як нам буде добре з собакою. Про те, що з собаками буває складно, що собака потребує багато відповідальності та інколи грошей — ми намагаємось зайвий раз не згадувати.
У другому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" який "Українська правда" робить разом з компанією "Kormotech", ми хочемо підготувати майбутніх пет-перентів до такого відповідального кроку, як життя з собакою.
У цьому епізоді ми розповімо про те, кому підходить собака, а кому не дуже, про які моменти потрібно пам’ятати перш ніж заводити собаку, розповімо про породи собак і різні характери, про те, чим метиси краще, ніж породисті собаки, про те, як правильно взяти собаку з притулку та про адопцію.
Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.
Над подкастом працювали:
Голоси: Наталка Бушковська, Віра та Михайло Бушковські, Дмитро Волковинський
Гавкіт: собака Лілу
Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський
Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук
Частину звукового оформлення подкасту виготовлено за допомогою технологій голосового синтезу.
Лапи, вуха, хвіст
"Лапи, вуха, хвіст" – це подкаст про собак і для собак, який Українська правда робить разом з компанією "Kormotech".
Чому для собак, бо собаки не зможуть його послухати? Тому що саме від людей і їхнього ставлення до тварин, залежало й залежить, наскільки добре себе почуватимуть наші чотирилапі друзі.
У цьому невеликому подкасті ми хочемо розповісти про те, як так вийшло, що собаки стали нашими друзями, як ми прямо зараз перетворюємося з власників собак на їхніх опікунів. А також про те, що треба знати про собак та догляд за ними, щоб ваше спільне життя було комфортне, а також про те, з чим стикаються собаки в умовах війни, та як їм можна допомогти.
Обов’язково підпишіться на подкаст "Лапи, вуха, хвіст" на всіх платформах та поділіться ним з вашими близькими, які також люблять собак.