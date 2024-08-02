Як допомогти собакам, які потерпають від війни?
В момент початку повномасштабного вторгнення люди мали хоч якусь свободу вибору – навіть тоді, коли обирати доводилось між поганим та гіршим. Єдині, хто не мав та досі не має ніякого вибору – це тварини, які, окрім вибору, позбавлені й голосу.
Через війну багато собак втратили своїх опікунів, свої домівки, пережили фізичний та психологічний біль і опинилися у притулках, які перевантажені тією кількістю собак, яких волонтери привозять з зони бойових дій.
У новому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" ми хочемо поговорити про собак, які потерпають від війни, про людей, які допомагають цим собакам, про те, з чим стикаються притулки, де найчастіше опиняються собаки без родини, та про те, як особисто ви можете допомогти тваринам, які вимушені покладатися тільки на нашу з вами допомогу.
Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.
Над подкастом працювали:
Голос: Наталка Бушковська
Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський
Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук
Лапи, вуха, хвіст
"Лапи, вуха, хвіст" – це подкаст про собак і для собак, який Українська правда робить разом з компанією "Kormotech".
Чому для собак, бо собаки не зможуть його послухати? Тому що саме від людей і їхнього ставлення до тварин, залежало й залежить, наскільки добре себе почуватимуть наші чотирилапі друзі.
У цьому невеликому подкасті ми хочемо розповісти про те, як так вийшло, що собаки стали нашими друзями, як ми прямо зараз перетворюємося з власників собак на їхніх опікунів. А також про те, що треба знати про собак та догляд за ними, щоб ваше спільне життя було комфортне, а також про те, з чим стикаються собаки в умовах війни, та як їм можна допомогти.
Обов’язково підпишіться на подкаст "Лапи, вуха, хвіст" на всіх платформах та поділіться ним з вашими близькими, які також люблять собак.