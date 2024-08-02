Як допомогти собакам, які потерпають від війни?

В момент початку повномасштабного вторгнення люди мали хоч якусь свободу вибору – навіть тоді, коли обирати доводилось між поганим та гіршим. Єдині, хто не мав та досі не має ніякого вибору – це тварини, які, окрім вибору, позбавлені й голосу.

Через війну багато собак втратили своїх опікунів, свої домівки, пережили фізичний та психологічний біль і опинилися у притулках, які перевантажені тією кількістю собак, яких волонтери привозять з зони бойових дій.

У новому епізоді подкасту "Лапи, вуха, хвіст" ми хочемо поговорити про собак, які потерпають від війни, про людей, які допомагають цим собакам, про те, з чим стикаються притулки, де найчастіше опиняються собаки без родини, та про те, як особисто ви можете допомогти тваринам, які вимушені покладатися тільки на нашу з вами допомогу.

Подкаст виходить за підтримки компанії "Kormotech" – найбільшого в Україні виробника їжі для тварин.

Над подкастом працювали:

Голос: Наталка Бушковська

Сценарій: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський

Звукорежисери: Дмитро Волковинський, Олег Лабінський, Євген Климук