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УП-2

Важкі прогнози ГУР по війні, результати візиту Сі Цзіньпіна в Європі та "коронація" Путіна

Роман Романюк, Роман Кравець — Четвер, 9 травня 2024, 22:14

У новому випуску подкасту "УП-2" політичні оглядачі Роман Кравець та Роман Романюк обговорили інтерв'ю Вадима Скібіцького, де він дав прогнози щодо воєнних дій. Також поговорили про турне Сі Цзіньпіна по Європі та інавгурацію Володимира Путіна.

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Важкі прогнози ГУР по війні, результати візиту Сі Цзіньпіна в Європі та "коронація" Путіна
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