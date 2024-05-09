Важкі прогнози ГУР по війні, результати візиту Сі Цзіньпіна в Європі та "коронація" Путіна
— Четвер, 9 травня 2024, 22:14
У новому випуску подкасту "УП-2" політичні оглядачі Роман Кравець та Роман Романюк обговорили інтерв'ю Вадима Скібіцького, де він дав прогнози щодо воєнних дій. Також поговорили про турне Сі Цзіньпіна по Європі та інавгурацію Володимира Путіна.
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.