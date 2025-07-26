Скандал з законом про НАБУ і САП та реакція Банкової: що далі?

Влада програла медійно. Депутати готові тікати. Люди відчули силу. Що сталося після прийняття закону про НАБУ і САП, та як масові протести вплинули на Україну?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк