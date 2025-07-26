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УП-2

Скандал з законом про НАБУ і САП та реакція Банкової: що далі?

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 26 липня 2025, 16:51

Влада програла медійно. Депутати готові тікати. Люди відчули силу. Що сталося після прийняття закону про НАБУ і САП, та як масові протести вплинули на Україну?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Скандал з законом про НАБУ і САП та реакція Банкової: що далі?
26 липня 2025, 16:51 — Роман Романюк, Роман Кравець
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