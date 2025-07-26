Скандал з законом про НАБУ і САП та реакція Банкової: що далі?
— Субота, 26 липня 2025, 16:51
Влада програла медійно. Депутати готові тікати. Люди відчули силу. Що сталося після прийняття закону про НАБУ і САП, та як масові протести вплинули на Україну?
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.