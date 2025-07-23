Наїзд на НАБУ, Келлог в Україні та новий Стамбул
— Середа, 23 липня 2025, 21:00
- Верховна Рада дала старт ліквідації незалежності САП і НАБУ.
- Скандал за участі Єрмака: Донька Келлога назвала "фейковою" статтю про візит її батька до Києва.
- Стамбул-3: новй раунд перемовин між Україною та Росією відбудеться вже цього тижня?
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.