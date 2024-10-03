Про те, як Трамп переграв Зеленського, підсумки візиту у США і для чого потрібен План перемоги

Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей у США: про що говорив президент із Харріс, Байденом і Трампом, а також у чому полягає суть конфлікту у Пенсильванії та чи можна було його уникнути? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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