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УП-2

Новий світ після перемоги Трампа: кому варто напружитись?

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 9 листопада 2024, 12:54

Трамп став президентом США, а республіканці отримали більшість в обох палатах Конгресу. Коли Україна та світ почнуть відчувати на собі вплив від результатів американських виборів і чи відобразиться це якось на російсько-українській війні? Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у новому випуску подкасту "УП-2".

Просимо підтримати збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Новий світ після перемоги Трампа: кому варто напружитись?
9 листопада 2024, 12:54 — Роман Романюк, Роман Кравець
В США переміг Дональд Трамп: Чого чекати Україні? Говоримо з Олегом Шамшуром
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УП. Вголос
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War-life balance
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