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УП-2

Зеленський змінив погляд на НАТО, Єрмак злітав у США, Чернишов очолив МінЄд

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 7 грудня 2024, 18:19

Зеленський посилає сигнали про готовність до перемовин щодо миру із Росією, Єрмак намагається налагодити комунікацію із новою адміністрацією Трампа в США, а Чернишов очолив новостворене Міністерство національної єдності в Україні.

Про це в новому випуску подкасту "УП-2" поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Будь ласка, підтримайте збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Зеленський змінив погляд на НАТО, Єрмак злітав у США, Чернишов очолив МінЄд
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