Зеленський змінив погляд на НАТО, Єрмак злітав у США, Чернишов очолив МінЄд

Зеленський посилає сигнали про готовність до перемовин щодо миру із Росією, Єрмак намагається налагодити комунікацію із новою адміністрацією Трампа в США, а Чернишов очолив новостворене Міністерство національної єдності в Україні.

Про це в новому випуску подкасту "УП-2" поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Будь ласка, підтримайте збір на 10 Mavic для роти "Гонор" військового батальйону "Вовки Да Вінчі".