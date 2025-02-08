Трамп перекроює світ та... підштовхує Україну до виборів?

США хочуть, щоб Україна якомога швидше провела вибори, Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним, а Трамп змінює глобальний порядок у світі. Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.