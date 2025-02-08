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УП-2

Трамп перекроює світ та... підштовхує Україну до виборів?

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 8 лютого 2025, 13:38

США хочуть, щоб Україна якомога швидше провела вибори, Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним, а Трамп змінює глобальний порядок у світі. Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Трамп перекроює світ та... підштовхує Україну до виборів?
8 лютого 2025, 13:38 — Роман Романюк, Роман Кравець
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Лапи, вуха, хвіст
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УП. Вголос
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War-life balance
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УП. Чат
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
71 епізод
(не)Безпечна Країна
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