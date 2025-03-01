Суперечка Зеленського і Трампа: що сталося та можливі наслідки
— Субота, 1 березня 2025, 18:01
Чому зустріч Зеленського та Трампа завершилася скандалом, і які наслідки це може мати для України? Чи справді США можуть скоротити підтримку, і як на останні події реагує світ?
Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.