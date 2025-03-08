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УП-2

Переговори після скандалу та Європа замість США

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 8 березня 2025, 18:12

Представники України та США зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня, щоб поновити переговори після сварки Зеленського і Трампа. Чого варто очікувати від зустрічі?
А також про трансформацію Європи та інші політичні новини в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка – Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Переговори після скандалу та Європа замість США
8 березня 2025, 18:12 — Роман Романюк, Роман Кравець
Зупинка поставок зброї від США та роль Європи у переговорах – "УП. Чат"
7 березня 2025, 14:13 — Тетяна Даниленко, Роман Романюк
ЗСУ без розвідки та ППО без Patriot: Чи зможе Європа замінити США?
6 березня 2025, 19:18 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Які корисні копалини є в Україні?
4 березня 2025, 17:15 — Микола Максимчук, Анастасія Дячкіна
Конфлікт світів. Чи є надія для відносин України та США після суперечки в Білому домі
3 березня 2025, 17:05 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
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