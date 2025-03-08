Переговори після скандалу та Європа замість США

Представники України та США зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня, щоб поновити переговори після сварки Зеленського і Трампа. Чого варто очікувати від зустрічі?

А також про трансформацію Європи та інші політичні новини в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка – Зю Побережнюк