Переговори після скандалу та Європа замість США
— Субота, 8 березня 2025, 18:12
Представники України та США зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня, щоб поновити переговори після сварки Зеленського і Трампа. Чого варто очікувати від зустрічі?
А також про трансформацію Європи та інші політичні новини в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка – Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.