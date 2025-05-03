Угода про копалини: перший big deal з Трампом

Укладення угоди про надра між Україною та США: чи вигідна ця угода для України? Які її перспективи? Та чи лишається ризик виходу США з перемовного процесу?

Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк