Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП-2

Угода про копалини: перший big deal з Трампом

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 3 травня 2025, 20:53

Укладення угоди про надра між Україною та США: чи вигідна ця угода для України? Які її перспективи? Та чи лишається ризик виходу США з перемовного процесу?

Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

Реклама:
Угода про копалини: перший big deal з Трампом
3 травня 2025, 20:53 — Роман Романюк, Роман Кравець
Вбивство Рощиної, угода з Трампом та "День Перемир'я" – "УП. Чат"
2 травня 2025, 12:32 — Тетяна Даниленко, Євген Будерацький
Дмитро Корнієнко (Resurgam): "РФ наближається до дефіциту в 5 трильйонів рублів"
30 квітня 2025, 16:21 — Аліна Фролова
Обмеження на перекази: чи воно допомогло Нацбанку побороти "дропів"?
29 квітня 2025, 19:00 — Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна
Для чого США зірвали переговори в Лондоні?
27 квітня 2025, 12:55 — Роман Романюк, Роман Кравець
Усі подкасти...
Канали
Масони проти Рептилоїдів
1 епізод
Нечитані вірші
10 епізодів
Шілософія
2 епізоди
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Хроніки економіки
115 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
270 епізодів
УП-2
43 епізоди
УП. Чат
33 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
7 епізодів
УП. Вголос
72 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
61 епізод
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів