Перезавантаження уряду, кадрові рішення та нова соціологія
— Вівторок, 1 липня 2025, 19:59
Масштабні перестановки в уряді: чому Свириденко вважають зручною фігурою для Банкової, кого підвищують на міністерські посади, а кого прибирають з крісел.
Чи піде Шмигаль, які комітети Ради чекає перезавантаження, та що буде з Мін’єдом?
Також – про нову дипломатичну стратегію України, можливу зміну посла в США, і про те, як зміни в уряді впливають на рейтинги президента в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.