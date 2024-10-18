План Зеленського, СЗЧ в армії та "прокурори-інваліди" – "УП. Чат"
— П'ятниця, 18 жовтня 2024, 14:18
- Зеленський вперше презентував для українців План перемоги: які пункти увійшли до переліку цього плану та наскільки вірогідною може бути їхня реалізація?
- Наскільки поширеним явищем стало самовільне залишення частини й дезертирство в українській армії та чи реально зараз встановити чіткі терміни військової служби?
- 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили заступник головної редакторки УП Євген Будерацький, депутатка від фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, журналістка УП Ангеліна Страшкулич та журналістка Тетяна Даниленко.
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