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УП. Чат

План Зеленського, СЗЧ в армії та "прокурори-інваліди" – "УП. Чат"

Євген Будерацький, Ангеліна Страшкулич, Тетяна Даниленко — П'ятниця, 18 жовтня 2024, 14:18
  • Зеленський вперше презентував для українців План перемоги: які пункти увійшли до переліку цього плану та наскільки вірогідною може бути їхня реалізація?
  • Наскільки поширеним явищем стало самовільне залишення частини й дезертирство в українській армії та чи реально зараз встановити чіткі терміни військової служби?
  • 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили заступник головної редакторки УП Євген Будерацький, депутатка від фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, журналістка УП Ангеліна Страшкулич та журналістка Тетяна Даниленко.

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УП. Чат

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План Зеленського, СЗЧ в армії та "прокурори-інваліди" – "УП. Чат"
18 жовтня 2024, 14:18 — Євген Будерацький, Ангеліна Страшкулич, Тетяна Даниленко
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