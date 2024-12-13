Наймасштабніша крадіжка в оборонці, росіяни біля Покровська та тіньовий флот РФ – "УП. Чат"
— П'ятниця, 13 грудня 2024, 15:32
- Що відбувається зараз на Покровському напрямку, чи готується місто до оборони, і яка вірогідність його окупації до кінця цього року?
- На фронті катастрофічно не вистачає боєприпасів: як боротись із корупційними схемами в оборонці та хто повинен нести відповідальність за цю проблему?
- Яким чином Європа впливає на збільшення військового бюджету країни-агресора, та як українська влада відреагувала на розслідування про тіньовий флот РФ?
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, журналістка УП Ольга Кириленко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
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