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УП. Чат

Підсумки 2024 року: скандали, розчарування, перемоги – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач — Субота, 28 грудня 2024, 06:54
  • Який відбиток залишив 2024 рік для України?
  • Хто став людиною року, а хто запамʼятався розчаруваннями та скандалами?

Найголовніші підсумки року, що минає, обговорили в новому випуску "УП. Чат" голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, ветеранка, засновниця Центру аеророзвідки, керівниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Підсумки 2024 року: скандали, розчарування, перемоги – "УП. Чат"
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