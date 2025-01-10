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УП. Чат

Придністров'я без газу, зовнішньополітичні заяви Трампа та вибори до антикорупційної ради МО – "УП. Чат"

Тетяна Даниленко — П'ятниця, 10 січня 2025, 15:43
  • Від 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що у десятків тисяч побутових споживачів зник газ, були запроваджені віялові відключення електроенергії, проблеми з водопостачанням, а також зупинилася робота місцевої промисловості.
  • В Україні пройшли вибори до Антикорупційної ради при Міноборони. Чим важлива ця рада та для чого її створили?
  • Трамп заявив про бажання приєднати Гренландію і Канаду, а також встановити контроль над Панамським каналом і перейменувати Мексиканську затоку на "Американську" – ми на порозі Третьої Світової війни?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили членкиня Антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко, головний редактор Європейської правди Сергій Сидоренко, снайпер бригади Нацгвардії "Рубіж" Ілля Гадецький та журналістка УП Тетяна Даниленко.

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УП. Чат

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Придністров'я без газу, зовнішньополітичні заяви Трампа та вибори до антикорупційної ради МО – "УП. Чат"
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