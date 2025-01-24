Арешт генералів, розслідування про Дмитра Пляцука та миротворець Трамп – "УП.Чат"
— П'ятниця, 24 січня 2025, 13:16
- Інавгурація Трампа: що зараз в пріоритеті у нового президента та чи є в США план закінчення війни в Україні?
- Справа про захоплення Росією Харківщини у 2024 році: ДБР і СБУ затримали двох генералів і полковника.
- Як топ-посадовець міноборони Януковича під час війни побудував офіс у самому центрі Києва, отримує державні контракти на ремонт ППО та регулярно відвідує урядовий квартал?
Ці теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили екс-міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, воєнна репортерка "Громадського" Діана Буцко, голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
Підтримайте великий збір Михайла Ткача та Дмитра Рясного на автівки для Сил оборони.
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