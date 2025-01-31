Що відбувається з оборонними закупівлями та чому ця система не працює як слід?

Чи можна врятувати Агентство оборонних закупівель або ж настав час кардинальних змін?

Хто несе відповідальність за проблеми із забезпеченням армії та чи є вихід із цієї ситуації?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили член Комітету з питань оборони України Сергій Рахманін, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, полковник СБУ, член Комітету з питань оборони України Роман Костенко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.