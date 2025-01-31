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Криза в Міноборони: ситуація з АОЗ та загрози закупівлям зброї – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва — П'ятниця, 31 січня 2025, 19:13
  • Що відбувається з оборонними закупівлями та чому ця система не працює як слід?
  • Чи можна врятувати Агентство оборонних закупівель або ж настав час кардинальних змін?
  • Хто несе відповідальність за проблеми із забезпеченням армії та чи є вихід із цієї ситуації?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили член Комітету з питань оборони України Сергій Рахманін, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, полковник СБУ, член Комітету з питань оборони України Роман Костенко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Криза в Міноборони: ситуація з АОЗ та загрози закупівлям зброї – "УП. Чат"
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