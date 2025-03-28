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Скандальні заяви Віткоффа в контексті переговорів та "спецоперація" Комарницького – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Євген Будерацький — П'ятниця, 28 березня 2025, 17:15
  • Скандальне інтерв’ю Віткоффа: про що свідчать проросійські наративи від спецпредставника Трампа.
  • Чи є вірогідність того, що Трамп вимагатиме від України визнання окупованих територій російськими?
  • Як правоохоронні органи допомагали Комарницькому тікати з України, і чим закінчиться ця історія?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили народний депутат України Олексій Гончаренко, заступник головної редакторки УП Євген Будерацький, головна редакторка ​⁠​⁠​⁠​⁠"The Kyiv Independent" Ольга Руденко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Скандальні заяви Віткоффа в контексті переговорів та "спецоперація" Комарницького – "УП. Чат"
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