Скандальні заяви Віткоффа в контексті переговорів та "спецоперація" Комарницького – "УП. Чат"
— П'ятниця, 28 березня 2025, 17:15
- Скандальне інтерв’ю Віткоффа: про що свідчать проросійські наративи від спецпредставника Трампа.
- Чи є вірогідність того, що Трамп вимагатиме від України визнання окупованих територій російськими?
- Як правоохоронні органи допомагали Комарницькому тікати з України, і чим закінчиться ця історія?
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили народний депутат України Олексій Гончаренко, заступник головної редакторки УП Євген Будерацький, головна редакторка "The Kyiv Independent" Ольга Руденко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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