Скандальне інтерв’ю Віткоффа: про що свідчать проросійські наративи від спецпредставника Трампа.

Чи є вірогідність того, що Трамп вимагатиме від України визнання окупованих територій російськими?

Як правоохоронні органи допомагали Комарницькому тікати з України, і чим закінчиться ця історія?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили народний депутат України Олексій Гончаренко, заступник головної редакторки УП Євген Будерацький, головна редакторка ​⁠​⁠​⁠​⁠"The Kyiv Independent" Ольга Руденко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк