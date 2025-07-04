Звільнення мовного обмудсмена, "викуп" Чернишова та найкорупційніший законопроєкт – "УП. Чат"
— П'ятниця, 4 липня 2025, 14:00
- Перша в історії підозра від НАБУ для високопосадовця. Що відбувається у скандалі з Олексієм Чернишовим?
- Кабмін звільнив мовного омбудсмена Тараса Креміня і планує призначити на цю посаду актора?
- Найкорупційніший законопроєкт: депутати Зеленського пропонують запровадити амністію за злочини в закупівлях зброї.
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналістка Яніна Соколова, уповноважений із питань захисту державної мови Тарас Кремінь та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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