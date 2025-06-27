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Що з літнім наступом Росії, відкриттям експорту зброї та самітами НАТО і ЄС – "УП. Чат"

Роман Романюк — П'ятниця, 27 червня 2025, 15:14
  • Чи правда ЗСУ вдалося зупинити великий літній наступ РФ?
  • Що принесе Україні відкриття експорту власної зброї за кордон?
  • Які практичні наслідки для України матимуть саміт НАТО в Гаазі та Саміт ЄС у Брюсселі?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко, секретар парламентського комітету з нацбезпеки та оборони, полковник СБУ Роман Костенко, надзвичайний і повноважний посол України Костянтин Єлісєєв, політичний оглядач УП Роман Романюк.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП. Чат

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Що з літнім наступом Росії, відкриттям експорту зброї та самітами НАТО і ЄС – "УП. Чат"
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