Що з літнім наступом Росії, відкриттям експорту зброї та самітами НАТО і ЄС – "УП. Чат"
— П'ятниця, 27 червня 2025, 15:14
- Чи правда ЗСУ вдалося зупинити великий літній наступ РФ?
- Що принесе Україні відкриття експорту власної зброї за кордон?
- Які практичні наслідки для України матимуть саміт НАТО в Гаазі та Саміт ЄС у Брюсселі?
Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко, секретар парламентського комітету з нацбезпеки та оборони, полковник СБУ Роман Костенко, надзвичайний і повноважний посол України Костянтин Єлісєєв, політичний оглядач УП Роман Романюк.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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