Українські бронемашини "Варта", "Новатор", "Козак", "Гюрза" та інші – який броньовик кращий?
— Вівторок, 5 листопада 2024, 16:00
У новому випуску "Оборонcast" Роман Романюк та Богдан Мірошниченко розбирають тему популярних українських бронемашин та технологій, що допомагають нашим військовим на фронті, а також аналізують, які з бронеавтомобілів краще підходять для виконання різних бойових задач.
Слухайте подкаст "ОборонCast" на зручній платформі:
Оборонcast
"Оборонcast" – подкаст Романа Романюка та Богдана Мірошниченка, де вони говоритимуть про сучасну зброю. Хто, як і де розробляє та використовує дрони, ракети, військову техніку та інше.