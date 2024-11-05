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Оборонcast

Українські бронемашини "Варта", "Новатор", "Козак", "Гюрза" та інші – який броньовик кращий?

Роман Романюк, Богдан Мірошниченко — Вівторок, 5 листопада 2024, 16:00

У новому випуску "Оборонcast" Роман Романюк та Богдан Мірошниченко розбирають тему популярних українських бронемашин та технологій, що допомагають нашим військовим на фронті, а також аналізують, які з бронеавтомобілів краще підходять для виконання різних бойових задач.

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Оборонcast

"Оборонcast" – подкаст Романа Романюка та Богдана Мірошниченка, де вони говоритимуть про сучасну зброю. Хто, як і де розробляє та використовує дрони, ракети, військову техніку та інше.

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Українські бронемашини "Варта", "Новатор", "Козак", "Гюрза" та інші – який броньовик кращий?
5 листопада 2024, 16:00 — Роман Романюк, Богдан Мірошниченко
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