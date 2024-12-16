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Оборонcast

"Пекло" і "Паляниця" – маленькі ракети чи реактивні дрони?

Роман Романюк, Богдан Мірошниченко — Понеділок, 16 грудня 2024, 11:55

24 серпня Володимир Зеленський вперше заявив про випробування Україною нової ракети-дрону.

  • Як зʼявились "Паляниця" та "Пекло"? 
  • Що насправді представляє собою новий вид української зброї: дрон чи ракету?
  • Чому Україні потрібні маленькі ракети та які переваги вони мають перед звичайними дронами?

Про це Роман Романюк та Богдан Мірошниченко поговорили у новому випуску "Оборонcast". 

Докладніше про нові види озброєння читайте в матеріалі Богдана Мірошниченка "Пекло" для росіян. Як Україна робила супер-дрон, а вийшла крилата ракета"

Слухайте подкаст "ОборонCast" на зручній платформі:
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Оборонcast

"Оборонcast" – подкаст Романа Романюка та Богдана Мірошниченка, де вони говоритимуть про сучасну зброю. Хто, як і де розробляє та використовує дрони, ракети, військову техніку та інше.

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"Пекло" і "Паляниця" – маленькі ракети чи реактивні дрони?
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