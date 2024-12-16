"Пекло" і "Паляниця" – маленькі ракети чи реактивні дрони?
— Понеділок, 16 грудня 2024, 11:55
24 серпня Володимир Зеленський вперше заявив про випробування Україною нової ракети-дрону.
- Як зʼявились "Паляниця" та "Пекло"?
- Що насправді представляє собою новий вид української зброї: дрон чи ракету?
- Чому Україні потрібні маленькі ракети та які переваги вони мають перед звичайними дронами?
Про це Роман Романюк та Богдан Мірошниченко поговорили у новому випуску "Оборонcast".
Докладніше про нові види озброєння читайте в матеріалі Богдана Мірошниченка "Пекло" для росіян. Як Україна робила супер-дрон, а вийшла крилата ракета".
Слухайте подкаст "ОборонCast" на зручній платформі:
Оборонcast
"Оборонcast" – подкаст Романа Романюка та Богдана Мірошниченка, де вони говоритимуть про сучасну зброю. Хто, як і де розробляє та використовує дрони, ракети, військову техніку та інше.