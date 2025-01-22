Новорічні "Люті" та "Нептуни". Україна полює на російські нафтобази та заводи
— Середа, 22 січня 2025, 19:00
У новому випуску "Оборонcast" Роман Романюк та Богдан Мірошниченко обговорили найгучніші новини з фронту технологій і української оборонної індустрії. Як Україна завдає точкових ударів по ключових об’єктах РФ за допомогою FPV, надводних дронів і ракет "Нептун".
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Оборонcast
"Оборонcast" – подкаст Романа Романюка та Богдана Мірошниченка, де вони говоритимуть про сучасну зброю. Хто, як і де розробляє та використовує дрони, ракети, військову техніку та інше.