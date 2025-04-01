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Оборонcast

Наземні роботи: зброя майбутнього чи дорогі іграшки?

Роман Романюк, Богдан Мірошниченко — Вівторок, 1 квітня 2025, 03:27

Цього тижня у "ОборонCast" Роман Романюк та Богдан Мірошниченко обговорили реальні кейси використання наземних роботизованих комплексів (НРК), їхні переваги та слабкі сторони, можливості масштабування та вдосконалення. Як адаптувати роботи до реальних бойових умов, які завдання вони виконують найкраще і що чекає на них у майбутньому – розповідаємо у новому випуску подкасту. 

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Оборонcast

"Оборонcast" – подкаст Романа Романюка та Богдана Мірошниченка, де вони говоритимуть про сучасну зброю. Хто, як і де розробляє та використовує дрони, ракети, військову техніку та інше.

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Наземні роботи: зброя майбутнього чи дорогі іграшки?
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