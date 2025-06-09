Чи ШІ розуміє емоції? Відповідає Gemini + коментує психолог
У цьому епізоді Христина Головко, Ігор Пилипів та Gemini обговорюють емоційний зв’язок між людьми й ШІ, досвід довіри до алгоритмів і майбутнє "цифрових стосунків". ШІ вже стає для багатьох другом і здатен підтримати в скрутну хвилину. Все більше людей звертаються до нього за емоційною підтримкою.
Цей випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini та приєднуйтесь до розмови.
Гість — психолог Володимир Станчишин психолог-психотерапевт, очолює Центр психічного здоров'я "Лабораторія змін".
Досліджуємо феномен дружби з ШІ, ілюзію близькості — і що це все говорить про нас.
Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ
Шілософія
Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.