Чи ШІ розуміє емоції? Відповідає Gemini + коментує психолог

У цьому епізоді Христина Головко, Ігор Пилипів та Gemini обговорюють емоційний зв’язок між людьми й ШІ, досвід довіри до алгоритмів і майбутнє "цифрових стосунків". ШІ вже стає для багатьох другом і здатен підтримати в скрутну хвилину. Все більше людей звертаються до нього за емоційною підтримкою.

Цей випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini та приєднуйтесь до розмови.

Гість — психолог Володимир Станчишин психолог-психотерапевт, очолює Центр психічного здоров'я "Лабораторія змін".

Досліджуємо феномен дружби з ШІ, ілюзію близькості — і що це все говорить про нас.

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ