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Шілософія

Чи може ШІ бути смішним? Комік тестує ChatGPT

Ігор Пилипів, Головко Христина — П'ятниця, 11 липня 2025, 18:22

У сьомому епізоді "ШІлософії" Христина Головко та Ігор Пилипів занурюються в найделікатніше  – гумор. Чи здатен штучний інтелект розуміти гумор та створювати смішні жарти? Досліджуємо, як нейромережі вчаться відчувати іронію і те, чи колись вони зможуть стати повноцінними стендап-коміками. Спойлер: виходить у них поки так собі.

У другій частині стендап-комік Дмитро Тютюн та ведучі подкасту діляться своїм досвідом написання жартів разом з ChatGPT та намагаються зрозуміти, хто насправді смішніший – люди чи алгоритми.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Шілософія

Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.

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