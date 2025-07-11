Чи може ШІ бути смішним? Комік тестує ChatGPT

У сьомому епізоді "ШІлософії" Христина Головко та Ігор Пилипів занурюються в найделікатніше – гумор. Чи здатен штучний інтелект розуміти гумор та створювати смішні жарти? Досліджуємо, як нейромережі вчаться відчувати іронію і те, чи колись вони зможуть стати повноцінними стендап-коміками. Спойлер: виходить у них поки так собі.

У другій частині стендап-комік Дмитро Тютюн та ведучі подкасту діляться своїм досвідом написання жартів разом з ChatGPT та намагаються зрозуміти, хто насправді смішніший – люди чи алгоритми.

Обкладинка: Зю Побережнюк