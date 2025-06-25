Як ШІ розуміє мову і навіщо Україні своя LLM
У шостому випуску подкасту ШІлософія Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з Gemini, мовною моделлю від Google. Разом вони досліджують, як ШІ "вчиться" розуміти мову, контекст, культурні особливості, і як мова формує мислення самої моделі. З'ясовуємо, чи знає Gemini, хто такий "бахур", і як їй вдалося опанувати навіть українські діалектні слова.
Цей випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini та приєднуйтесь до розмови.
У другій частині розмови з ШІ-ентузіастом Олександром Краковецьким розповімо:
- навіщо Україні власна велика мовна модель (LLM)?
- якщо оцифрувати всю бібліотеку Вернадського чи вистачить цього для навчання українського ШІ?
- де можна взяти обчислювальні потужності?
- чому юриспруденція може бути першою куди зайде українська LLM?
Шілософія
Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.