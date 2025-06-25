Як ШІ розуміє мову і навіщо Україні своя LLM

У шостому випуску подкасту ШІлософія Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з Gemini, мовною моделлю від Google. Разом вони досліджують, як ШІ "вчиться" розуміти мову, контекст, культурні особливості, і як мова формує мислення самої моделі. З'ясовуємо, чи знає Gemini, хто такий "бахур", і як їй вдалося опанувати навіть українські діалектні слова.

Цей випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini та приєднуйтесь до розмови.

У другій частині розмови з ШІ-ентузіастом Олександром Краковецьким розповімо: