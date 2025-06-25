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Шілософія

Як ШІ розуміє мову і навіщо Україні своя LLM

Ігор Пилипів, Головко Христина — Середа, 25 червня 2025, 17:59

У шостому випуску подкасту ШІлософія Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з Gemini, мовною моделлю від Google. Разом вони досліджують, як ШІ "вчиться" розуміти мову, контекст, культурні особливості, і як мова формує мислення самої моделі. З'ясовуємо, чи знає Gemini, хто такий "бахур", і як їй вдалося опанувати навіть українські діалектні слова.

Цей випуск створено за підтримки Google Україна. Завантажуйте Gemini та приєднуйтесь до розмови.

У другій частині розмови з ШІ-ентузіастом Олександром Краковецьким розповімо:  

  • навіщо Україні власна велика мовна модель (LLM)?
  • якщо оцифрувати всю бібліотеку Вернадського чи вистачить цього для навчання українського ШІ?
  • де можна взяти обчислювальні потужності?
  • чому юриспруденція може бути першою куди зайде українська LLM?

Слухайте подкаст "ШІлософія" на зручній платформі:
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Шілософія

Штучний інтелект стрімко увірвався в наше життя. Він пише тексти, керує авто, ставить діагнози, займається мистецтвом і навіть допомагає приймати важливі рішення. Ми багато про нього говоримо, але досі чомусь боїмось запитати в нього напряму.
Час змінити правила гри.
У подкасті "Шілософія", де журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів спілкуються безпосередньо зі ШІ. Вони не діляться історіями про нову технологію, а ведуть діалог із тим, хто вже сьогодні формує майбутнє. Чи може ШІ бути другом? Чи варто його боятися? Що він знає про нас, і що ми ще не знаємо про нього?
У кожному епізод — це розмова про межі можливого, моральні дилеми, технічні прориви та, головне, про наше співіснування з тим, хто ніколи не спить і знає більше, ніж здається.

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Як ШІ розуміє мову і навіщо Україні своя LLM
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